Julian Nagelsmann, allenatore da record. Il tecnico del Lipsia, uno dei giovani allenatori più seguiti d'Europa, che a 33 anni ha già raggiunto gli ottavi di Champions in un girone con Psg e Manchester United, ha parlato così in conferenza stampa: "Prima delle partite ascolto sempre l’inno della squadra avversaria. Ora sto ascoltando quello del Werder Brema. Devo dire che mi piacciono molto quelli di Real Madrid e Juventus. So cantarli? In teoria dovrei, anche se non in perfetto italiano o spagnolo… Aspettiamo il sorteggio e vedremo. Prima della partita proverò a cantarlo insieme ai giocatori, non in questa occasione ma sicuramente l'anno prossimo ci proverò".