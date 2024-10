Lipsia-Juventus, il commento di Rose

L'allenatore delha commentato ai microfoni di Prime Video la sconfitta contro la Juventus per 2-3: "E’ una lezione difficile da mandare giù"."Abbiamo fatto una bella partita, è successo quello che ci aspettavamo. Abbiamo avuto delle buone transizioni, siamo riusciti a difendere. Nel secondo tempo quando siamo rientrati siamo diventati un po’ passivi. Se commetti errori li paghi tutti. Eravamo pronti per vincerla ma non ci siamo riusciti".