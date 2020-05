La Bundesliga è tornata e l'uomo del momento è l'attaccante del Lipsia, Timo Werner. Il centravanti ha raggiunto quota 30 gol in stagione: tripletta all’andata e tripletta al ritorno per il tedesco. Dopo l'ultimo match contro il Mainz, il tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann ha parlato in un’intervista, raccontando così di Timo Werner. Ecco le sue dichiarazioni: "Timo adesso riesce ad esprimersi bene non solo giocando sulla fascia, ma anche schierandosi come regista. Insieme al suo ritmo, questo lo rende più imprevedibile per i suoi avversari".