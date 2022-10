Sono 227 le vittorie di Marcello Lippi sulla panchina della Juventus e a meno di catastrofi Massimilianoprima o poi raggiungerà e supererà Marcello Lippi, che lo precede a una sola lunghezza di distanza. Ecco, una vittoria che può cambiare il senso di questo inizio stagione, se dovesse arrivare stasera. Eguagliarestasera al Da Luz di Lisbona battendo il Benfica, per Allegri, e per la Juventus, vorrebbe dire tenere viva la speranza di superare il girone di Champions e confermare di avere intrapreso la strada giusta. E dopo le due vittorie consecutive, c'è più fiducia in un gruppo che prova a ricompattarsi.E dall'ex allenatore, l'ultimo allenatore bianconero a trionfare in Champions League, arriva un messaggio: "In bocca al lupo di cuore... Gi auguro di arrivare a 500...". Così a Tuttosport, che analizza anche la distanza dal primo posto del duo Lippi-Allegri: in vetta, infatti, tra gli allenatori più vincenti c'è un altro mito come Giovanni. 319 vittorie alla guida della Juve. Allenatori storici a cui Allegri è stato accostato per pragmatismo e capacità di gestione, oltre alle critiche per il difensivismo e il poco spettacolo, ma soprattutto per la capacità di vincere tantissimo, costruendosi un palmares ricchissimo, in cui manca - per Allegri - solo un trionfo europeo. E proprio da qui riparte.