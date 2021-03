Nella giornata di ieri è circolata una voce di un possibile ritorno di Marcello Lippi alla Juventus. Non come allenatore ma in dirigenza, con un ruolo che sarebbe da definire. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il figlio Davide, agente, tra gli altri, di Giorgio Chiellini: "In questi ultimi anni mi sento fortunato a passare più tempo con lui, anche se mi dispiace che abbia smesso di allenare. Penso che una sua parola possa dare molto a tante persone che sono nel calcio. Non gli auguro di tornare in questo mondo perché non so se ne ha voglia, ma credo che il calcio abbia sempre bisogno di una persona come lui perché arricchisce chi gli sta intorno. Se arrivasse l'opportunità di andare in qualche club credo che sicuramente sia una cosa gradita per lui".