«No, lo ammetto, che Buffon giocasse ancora a 42 anni non me lo aspettavo. Anche perché lui avrebbe pronta una carriera importante da dirigente, della Juventus o della Federcalcio, con un ruolo di altissimo livello, perché una figura come la sua lo meriterebbe. Uno con la sua capacità di comunicare, con la sua personalità, con la sua saggezza... Si vede che non gli è ancora venuto a noia andare al campo, lavorare e giocare. E’ bellissimo: continui finché è così». Così, Marcello Lippi a Tuttosport ha parlato della leggenda bianconera, che a quasi 43 anni ancora non si è stufato di giocare.