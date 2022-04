L'ex ct della Juve e della Nazionale, Marcello Lippi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport, dove ha parlato sia della stagione svolta dai bianconeri ma anche della posizione di Massimiliano Allegri, messa più volte in discussione in questa annata.



'Quello fatto dalla Juve è un campionato discreto, poteva fare di più. Nell'ultimo periodo ha ripreso un certo rendimento e una grande condizione ma tutti si aspettano di più dai bianconeri. Il rammarico è che non sia stata lì al vertice, ma il fatto che ogni tanto il campionato lo vinca qualcun altro è un fatto abbastanza normale. Allegri è' tra i più affidabili in Europa, per capacità e gestione dei giocatori'.