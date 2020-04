Marcello Lippi ha parlato della raccolta fondi organizzata dai campioni del Mondo 2006. L’ex tecnico della Juventus ha parlato a footballstation.it. Ecco le sue parole: "Sono orgoglioso non tanto per questa cosa, ma per tutto per quello che hanno fatto. Questi aspetti confermano la generosità, la serietà e la bontà di quel gruppo. Mondiale? Possiamo affermarlo tranquillamente. La vittoria di una competizione Mondiale supera inevitabilmente le vittorie di tutti gli altri trofei, è proprio così".



"Grosso? Erano tutti giocatori importanti. Grosso non è stato scoperto al Mondiale, casomai è stato conosciuto dal pubblico internazionale in Germania. Ogni componente del gruppo aveva valore. Abbiamo fatto amichevoli prestigiose contro Germania ed Olanda prima della spedizione e ci siamo qualificati come primi. Li abbiamo scoperti durante il biennio che ha preceduto la Coppa del Mondo. Quando io chiamavo qualcuno di loro avevo la certezza che mi avrebbero dato tutto".