Marcello Lippi, tornato a ricoprire il ruolo di c.t. della Cina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ero in difficoltà a stare a casa senza fare niente. L'obiettivo è Qatar 2022, ma le qualificazione ai Mondiali sono più complicate in Asia, perché ci sono due fasi. Se non passiamo la prima, è inutile che resti per un altro anno. Italia femminile? La c.t. Bertolini è in grado di trasmettere alle proprie atlete grande serenità. Non c'è solo la soddisfazione per essere tornate a partecipare al Mondiale, ma voglia di vincere la Coppa".



RINNOVAMENTO - "Barzagli ha detto che il calcio italiano ha bisogno di rinnovarsi? Sono d'accordo, ma vedo squadre che lo stanno già facendo. Penso all'Atalanta e all'Empoli. E' una questione di cicli, adesso il calcio inglese è giustamente elogiato perché ha i migliori giocatori, allenatori e tanti soldi. Ma non dimentichiamo che le squadre inglesi negli ultimi anni hanno vinto una sola Champions. Noi abbiamo un grande potenziale".