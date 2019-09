Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus, parla del momento dei bianconeri a Radio Sportiva: "Sicuramente con Sarri vedremo una Juve diversa, ma l'importante è che non perda le caratteristiche che gli hanno permesso di vincere così tanto. ​Non è facile far giocare bene una squadra, di prima, con fraseggio corto, e se una squadra non ha questa abitudine e, come la Juve, ha vinto per 8 anni di fila lo scudetto, non è facile fargli cambiare idea".



SARRI CONTRO CONTE - "Non sta dicendo che alla Juve non ha giocatori bravi come quelli del Napoli, ma che ne ha con caratteristiche diverse e sicuramente vincenti e questa è la cosa più importante. L'Inter? Conte è un trascinatore e si è confermato quello che era in campo: un trattore di classe. Coinvolge tutti, trascina tutti a dare il massimo a creare questa grande compattezza e si vede subito. I nerazzurri possono lottare con Napoli e Juventus mentre negli anni passati l'impressione era che non ci fosse competizione. E' una squadra completa, ha ricambi e alternative".



IN CHI SI RIVEDE - "Ci sono tante analogie con Massimiliano Allegri, entrambi siamo arrivati in una big ad età simili, lui a 45 anni al Milan io a 46 alla Juve. Abbiamo vinto lo scudetto, tutti e due ma ci sono anche altre analogie nella gestione, nel cambiare tattica in corso nel cercare di fare altro se le cose non funzionano. Abbiamo tante analogie, siamo anche toscani il che non guasta".