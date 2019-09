Marcello Lippi e i colpi dal passato. L'ex allenatore della Juventus, ora ct della Cina, ha parlato in un'intervista al Daily Mail, svelando alcuni retroscena sul "proprio" calciomercato e su quello della Juventus: “Si, sono stato molto vicino al Tottenham quando allenavo la Juve. Sono stati molto gentili con me contattando mio figlio Davide, ma all’epoca non avevo voglia di lasciare Torino e la Juventus. La Juve è stata per me quello che il Manchester United è stato per Ferguson: un club unico che ho adorato. Non parlavo bene inglese e questo è stato uno dei motivi che mi ha portato a rifiutare. Qualcuno mi ha detto che anche Ferguson non parlava benissimo inglese perché era scozzese!". KEANE - “Adoravo Keane. E’ stato molto vicino alla Juve, ma la trattativa poi è fallita. Amavo molto anche Scholes, uno che avrebbe giocato sempre”.