Marcello Lippi, interpellato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei calciatori più attesi del prossimo Europeo, nominando anche alcuni giocatori della Juventus: "Cristiano Ronaldo? Si mantiene giovane e penso punti decisamente anche al Qatar. Come nella Juve non si costruisce da solo occasioni da gol, ma poi è implacabile quando c'è da chiuderle. Sempre al posto giusto nel momento giusto. De Jong? Bel giocatore, ancora giovane, come de Ligt. Kulusevski, Eriksen e Malinovskyi? Bravi, ma non all'altezza dei top. Un giorno qualcuno di loro lo sarà, ma per ora i nomi sono altri".