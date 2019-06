Your browser does not support iframes.

'Juve, hai preso un fenomeno'. A certificarlo è Marcello Lippi, intervistato in esclusiva per Tuttosport. "L'ex ct azzurro: 'Da Nesta a Baresi, da Maldini a Ferrara, da Cannavaro a Materazzi, di difensori eccezionali ne ho visti tanti. Ma mai uno così 19 anni. Mi voleva la Roma dopo Di Francesco '". Intanto, scambio di terzini: "Spinazzola giallorosso, Luca Pellegrini bianconero".



Intanto, sul Corriere dello Sport spazio all'accordo tra la Roma e Barella. In taglio alto, l'augurio alle azzurre: "Siete l'Italia". La Nazionale di calcio femminile affronterà oggi, alle 15, l'Olanda: la gara è valida per i quarti di finale del Mondiale



Queste, le prime pagine di giornata: sono nella nostra gallery dedicata.