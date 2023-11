È stato presentato oggi alla 41 edizione del TFF (nella sezione Ritratti e paesaggi | Fuori concorso) il film documentario ADESSO VINCO IO - Marcello Lippi diretto da Simone Herbert Paragnani e Paolo Geremei, sulla leggenda del calcio Marcello Lippi.Hanno preso parte alla conferenza: i registi Simone Herbert Paragnani e Paolo Geremei, i produttori Francesco Palazzi e Umberto Riccioni Carteni (On Production), Davide Tovi (Master Five Cinematografica) e Paolo Del Brocco (Ad Rai Cinema).Questo pomeriggio insieme ai registi Simone Herbert Paragnani e Paolo Geremei, i produttori Francesco Palazzi e Umberto Riccioni Carteni per On Production, Davide Tovi e Giuseppe Manzi per Master Five Cinematografica e Paolo Del Brocco per Rai Cinema, ci saranno Marcello Lippi con la moglie Simonetta e i figli Davide e Stefania, i calciatori Ciro Ferrara, Ivano Bordon e Pavel Nevded. Tra gli invitati Donna Allegra Caracciolo Agnelli, Cristiano Giuntoli (Direttore sportivo Juventus), Massimo Mauro (ex calciatore e fondatore, assieme a Gianluca Vialli, della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport), Marisa Santos della Fondazione Vialli, Gianmario Specchia (ex calciatore e Responsabile dell'Area Scout del Torino Football club), il dirigente sportivo Marco Valentini e i dirigenti della Juve Federico Cherubini e Franco Ceravolo. E ancora Romy Gai (Chief Business Officer della FIFA), Carlo Diana (Fondatore con Davide Lippi di Reset Group ed ex marketing manager della Juve), Antonio Chimenti (allenatore ed ex portiere Juve), Gabriella Ravizzotti (Ufficio Stampa Juve), Fulvia Moscheni (manager Juve), i medici Franco Benech e Massimo Goitre, Alessandro Veroli (ceo di Mate), Alfredo Montefusco e Lamberto Vallarino Gancia.