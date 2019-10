Marcello Lippi ne ha vissuti tanti di Inter-Juventus, soprattutto sulla panchina bianconera. Il doppio ex allenatore ha parlato così della sfida in programma domenica sera ai microfoni di Tuttosport: "Mi aspetto una gara equilibrata tra due squadre che devono esprimersi al massimo. Conte è bravo a entrare nella testa di chi lavora, è stato così anche alla Juve e in Nazionale, Sarri sta inserendo la sua mentalità all'interno di un meccanismo vincente che non vuole perdere: c'è più fraseggio, un pressing organizzato e i centrocampisti sono più coinvolti nella manovra. La Juve vuole vincere tutto, senza scegliere tra scudetto e Champions. Anche in Europa sono tra i favoriti, insieme a Liverpool, Manchester City, Barcellona e Bayern.



IL GRANDE EX - "Pjanic? In quella posizione può ricordare Pirlo, anche se Andrea era più forte. Sarà una partita particolare per Conte, come è stato anche per me quando ho sfidato la Juventus quando ero all'Inter. All'entrata un po' d'emozione si sente, poi, però, quando inizia la partita ci si concentra solo su quella. La differenza tra noi è che io avevo fatto un passaggio diretto, lui ci è arrivato dopo qualche anno. BANDIERE - "Ronaldo ormai non mi stupisce più. Ha quasi sempre fatto più gol che partita in ogni stagione, una carriera pazzesca. Buffon? Campione e uomo eccezionale, gli auguro di vincere finalmente la Champions". Vecchi ricordi di Marchisio: "Nel 2009, in Svizzera, feci debuttare lui e Criscito in Nazionale. Se Claudio ha lasciato il calcio è perché evidentemente ha avuto troppi problemi fisici in questi anni, se non avesse avuto infortuni avrebbe concluso la carriera nella Juve.



I NUOVI - Sarri ha un attacco fantastico. Dybala, Higuain, Bernardeschi... chiunque mette va bene. E con Cristiano Ronaldo diventa uno degli attacchi più forti al mondo. E' anche merito di Sarri se Higuain è tornato quello di una volta, succede che un giocatore si esprima meglio con un determinato allenatore. De Ligt sta dimostrando di essere un giocatore fantastico e di valere la cifra che la Juve ha investito per lui. Ramsey? Un bel giocatore, attaccca la profondità e fa anche qualche gol".