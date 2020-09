Marcello Lippi e Andrea Pirlo sono entrambi legati alla Juventus, anche se hanno lavorato insieme soprattutto in Nazionale. Ecco cos'ha detto Lippi sull'attuale allenatore della Juve a Sky Sport: "Pirlo arriverà a essere convincente e comunicativo come riesce a essere Conte, ma in un'altra maniera rispetto a lui, meno focosa e irruenta. Peraltro non era affatto scarso in interdizione, nonostante tutti per la sua enorme bravura da costruttore di gioco non se ne rendessero conto. Tante volte lo guardavo, essendo una guida in mezzo al campo, e lui mi diceva 'ok glielo dico' prima ancora che io gli dicessi cosa volevo che riferisse ai compagni. Questo perché ha una predisposizione naturale. Adesso è un allenatore che non ha bisogno dei miei consigli, ma sono sicuro che qualcosa in tanti anni insieme si sarà appuntato..."