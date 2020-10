2









Marcello Lippi, ex ct campione del mondo con l’Italia, ha parlato a Sky Sport del caso Juve-Napoli e non solo: "Nessuno si aspettava questo peggioramento del numero dei positivi. E' molto difficile adesso, ma se abbiamo iniziato con un protocollo accettato da tutti, dobbiamo andare avanti in questo modo. Sono curioso di come la giustizia sportiva deciderà in merito alla gara tra Juventus e Napoli, non si può creare un precedente".



MANCINI - “Il lavoro di Mancini è stato splendido, ha cominciato a convocare i giocatori giovani ancor prima che facessero il loro debutto in prima squadra. Fa un bel calcio, propositivo. Ci sono tanti giovani in Italia che stanno venendo fuori, anche negli altri sport, è di buon auspicio questo. Io potevo scegliere su un 60-65% di italiani, adesso si è capovolta la situazione ed è più difficile scegliere. Mancini è stato bravo a creare un gruppo di 20-25 giovani recuperandone anche altri come Caputo che sta facendo molto bene. E poi la squadra gioca bene. La Moldavia non era certo la più forte di tutte, ma improvvisare una squadra che si trova così bene non è facile".



PIRLO - “E' stato un giocatore di grande talento, e porterà questo talento assieme alla capacità comunicativa in campo. Al di là dell'aspetto tattico, la vera forza dell'allenatore è saper entrare nella testa dei giocatori. E lui credo che questa capacità ce l'abbia. Vedrete che farà bene, perché ha talento".



CHIESA - "Un grande giocatore, fidatevi. Per me onestamente - anche se la può fare - mi sembra sciupato a tutta fascia. Deve giocare là davanti, può fare più di 10 gol".



INTER DI CONTE - "E' l'uomo giusto per creare una squadra vincente. In estate la squadra è stata completata con giocatori esperti. I ricambi sono all'altezza. Lotterà fino alla fine per la Champions e il campionato, come la Juve e l'Atalanta. Il divario fra i bianconeri e le altre mi sembra si sia assottigliato".