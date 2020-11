Marcello Lippi ha parlato di diversi allenatori del panorama calcistico attuale durante il collegamento di ieri con Sky Sport: "Pirlo e Zidane quando hanno smesso di giocare non sapevano cosa avrebbero fatto. Al terzo anno Zidane mi ha detto che avrebbe voluto fare l'allenatore e la stessa cosa è successa a Pirlo. Uno come Deschamps avrei scommesso che avrebbe fatto l'allenatore, lo era già in campo. Antonio Conte alla sua maniera, era un trascinatore, quindi ero convinto sarebbe stato lo stesso tipo di allenatore. Ma non sempre si riesce a capire, qualcuno ti può sorprendere".