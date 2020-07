Marcello Lippi può tornare a lavorare per gli Azzurri. Per l'ex ct è pronto un ruolo da direttore tecnico della nazionali. Secondo il Corriere dello Sport, oggi a Roma è previsto un incontro con il presidente della Figc, Gravina. Se ne era parlato già quattro anni fa dopo l'addio di Conte, quando Tavecchio gli propose lo stesso incarico, ma poi saltò tutto per il regolamento federale che vietava di avere tra i congiunti un procuratore (nel caso di Lippi il figlio Davide). Ora torna d'attualità, anche perché Lippi ha rifiutato il posto da presidente dell'Assoallenatori occupato da Ulivieri. Resta soltanto da chiarire il rapporto con il ct della Nazionale maggiore, Roberto Mancini.