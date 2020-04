1









L'ex tecnico della Juventus e della Nazionale, Marcello Lippi, ha parlato a Libero: "Giocare a tutti i costi? Non sono d’accordo con la chiusura anticipata dei campionati, non si possono cancellare sei-sette mesi di risultati. I campionati devono finire, i verdetti devono arrivare sul campo. L’unica cosa importante è ripartire in sicurezza. Si finisce a ottobre? Quindici giorni di vacanza e si torna in campo. Altrimenti saremo sommersi di ricorsi al Tar che bloccheranno anche la prossima stagione. Che cosa ha corretto Roberto Mancini per rialzare l’Italia? Mi piacciono i giocatori che chiama. Zaniolo, Tonali, Castrovilli, Barella interpretano il calcio che amo: aggressivo, in accelerazione, con palla e senza palla, con le punte che attaccano gli spazi. E mi piace la filosofia di gioco del ct, intraprendente. La squadra deve fare quello per cui si allena in settimana, non quello che le consente l’avversario. Sarri fumatore toscano Sarri come me? Se mi ha convinto in questi primi mesi? Ma lui fuma sigarette, non il sigaro (ride, ndr). Mi sono piaciute tante cose quest’anno: la Juve, l’Inter di Conte, il grande Rino Gattuso visto al Napoli. Bergamo? Sono vicino alla città per tutto quello che sta succedendo. La squadra di Gasperini è la fidanzata, o l’amante, degli italiani. Ha fatto innamorare tutti, chi la ammira è entusiasta nel vederla giocare"