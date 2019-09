Marcello Lippi, ex ct dell'Italia ed ex allenatore della Juventus, ha commentato la situazione del campionato italiano, dopo il mercato appena concluso. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Premier Italia? Vediamo. Se fosse un’evoluzione offensiva sarebbe molto positivo. Ma forse è semplicemente inizio stagione e le squadre non equilibrano ancora la fase d’attacco con quella difensiva... Perché non credo che gli allenatori siano contenti di tutti questi gol. Il contrario. Ora il mercato è finito è sarà diverso. Dubito che la Juve si faccia raggiungere di nuovo da 3-0 a 3-3, o che il Napoli prenda ancora 7 gol in 2 partite. Tra due mesi le squadre saranno più equilibrate. La Premier è lontana? Come mentalità sì. E per quanti sforzi facciamo non credo la raggiungeremo mai. Ma è un bene: d’accordo lo spettacolo, ma siamo un Paese che ha vinto 4 Mondiali e decine di coppe, abbiamo caratteristiche che è giusto non disperdere".



SCUDETTO - "Juve, Inter e Napoli. Nettamente superiori. Con alternative in tutti i reparti, soprattutto la Juve che ha due titolari per ruolo come nessuno in Europa".



ACQUISTI E DYBALA - "De Ligt è un grande, molto forte di testa. Sarri voleva inserirlo gradatamente, farlo studiare con i mostri sacri: l’infortunio di Chiellini ha accelerato i tempi. Ero sicuro che Dybala sarebbe rimasto, può giocare in tutti i ruoli dell’attacco: attaccanti così servono, vedi il Liverpool.



CONTE - Credo che anche Antonio finirà a schierare tre punte. 3-4-3? Perché no? L’ha già fatto, avendo Sanchez e Politano è possibile. Icardi? Doveva andare via. Non dico altro. Piace Lukaku? Tantissimo. Ha forza, potenza, umiltà, semplicità, velocità. Godin, De Vrij e Skriniar come la Bbc? Prima di certi paragoni devono vincere qualcosina. Può essere".



DIFFICOLTA' A VENDERE - "Ormai i grandi giocatori preferiscono stare in grandi squadre, a costo di fare turnover: sanno che così possono vincere".



ALLEGRI - "L’ho sentito, era sereno, ha fatto cose molto importanti. Si prenderà un anno sabbatico e tornerà".



CHAMPIONS - "Da qualche anno la Juventus è nel gruppo delle 4-5 favorite: la vincente uscirà da qui. In seconda fila ci sono anche Inter e Napoli. Poi subentrano i famosi dettagli, la casualità, la Juve che arriva ai quarti con l’Ajax senza titolari importanti e lì salta tutta la programmazione".