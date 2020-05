Ricordi della Juve che fu. Quella di Marcello Lippi, che ai microfoni di Non è la Radio è tornato indietro con la mente raccontando quelle stagioni: "Ho fatto quattro finali di Champions League, di cui tre consecutive, tra il 1996 e il 1998, e poi quella del 2003. Erano tutte Juventus forti, la forza di una squadra non dipende dalle vittorie che consegue. In quegli anni la Juventus era in grado di vincere lo Scudetto e arrivare in finale di Champions League: questo vuol dire primeggiare nel calcio europeo. Poi la finale puoi anche perderla per un rigore, ma dietro c’è sempre un grande percorso".