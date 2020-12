1









Marcello Lippi, storico allenatore della Juve, ha parlato a La Nazione dopo la fragorosa sconfitta contro la Fiorentina arrivata prima di Natale: “La Juve non farà più figuracce come con la Fiorentina, ne sono certo. I bianconeri non sono quelli visti contro i Viola, poco ma sicuro”.



INTER, JUVE, MILAN - "L’Inter è una candidata al titolo, così come il Milan, che non sta lassù per caso. Tutti i giochi sono ancora aperti. E lo resteranno a lungo. Secondo me si tende a sottovalutare l’originalità di questa stagione. Ad agosto inoltrato si giocava ancora per concludere la vecchia annata, la ripartenza è stata immediata o quasi, tanti atleti non si sono fermati, non hanno fatto vacanze. Certe cose si pagano. Questo campionato è una Marcialonga, lo vincerà chi reggerà meglio la fatica".