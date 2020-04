L'ex allenatore della Juventus e della Nazionale italiana, Marcello Lippi ha parlato a RadioRai. Ecco le sue parole: "Adesso sono a casa mia a Viareggio. In questo periodo ho riguardato tutte le partite del Mondiale in Germania del 2006 e poi anche tutte le finali che ho vissuto da allenatore. Quella che mi ha lasciato di più l'amaro in bocca è quella di Champions persa ai rigori a Manchester contro il Milan". Sul Mondiale del 2006: "Scelsi Grosso come quinto rigorista perché i più bravi erano già stati designati. Poi mi venne in mente che aveva provocato il rigore nel finale contro l'Australia e aveva fatto gol con la Germania sempre allo scadere. Così gli dissi: "il quinto lo batti tu, sei l'uomo degli dei finali". E lui mi rispose: "ma come, io?"".