Marcello, che in passato ha allenato sia la Juventus che la Nazionale italiana, lo ricorderete tutti sul tetto del mondo nel 2006 ha parlato a margine della presentazione di "Oggi vinco io" il docufilm dedicato proprio a Lippi. Queste le sue parole sulla Juventus:"Cosa serve a questa Juventus per tornare al livello della mia? Prima di tutto grandi giocatori come c’erano in quel periodo. La Juve ora non vince da qualche anno, quindi siamo vicini a ricominciare. Un consiglio ad Allegri? Io non do consigli a nessuno".