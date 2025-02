Marcello Lippi a Dazn: ‘La Juventus ha bisogno di tempo. Thiago Motta? Dopo Allegri mi aspettavo uno che trascinasse’

Getty Images

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Marcello, storico ex allenatore della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato di diversi aspetti legati alla sua carriera e al mondo bianconero., protagonista di uno dei cicli più vincenti della storia della Juve, ha ricordato momenti significativi della sua esperienza sulla panchina torinese, dalle vittorie in Italia e in Europa fino alla gestione dei grandi campioni che ha allenato. Inoltre, ha espresso il suo punto di vista sull’attuale Juventus, analizzando il lavoro die le prospettive future della squadra, soffermandosi su tattica, mentalità e ambizioni del club.

L’intervista di Lippi

Le parole di Marcello, riprese da Ansa.– “La Juventus ha intrapreso un nuovo percorso ed è necessario del tempo, un lusso che però è difficile concedere a squadre come Juve, Inter e Milan che lottano per i vertici".– “Motta? E' un allenatore capace, concentrato, dedito al suo lavoro, ma dopo Allegri immaginavo di vedere una figura che trascinasse maggiormente la tifoseria”.- "Mi è capitato di gestire situazione del genere. Ho sempre agito dando fiducia anche a giocatori che non la meritavano in quel momento ma per quanto avevano fatto in passato".