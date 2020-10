Al Galà della Castagna d'Oro, l'ex allenatore della Nazionale e della Juventus Marcello Lippi ha parlato della nuova generazione di tecnici in Serie A. Tra questi, tanti ragazzi che ha allenato lo stesso Lippi: "Inzaghi? Dopo qualche esperienza andata male, ha avuto il coraggio di ripartire da una categoria minore, vincendo anche il campionato; è una persona che si documenta molto, conosce un sacco di giocatori. Invece Gattuso mi assomiglia molto come carattere, mentre se le cose alla Juventus dovessero andare male, non sarà assolutamente colpa di Pirlo”.