L'ex allenatore della Juventus, Marcello, ha commentato il momento della Juventus, a partire dall'ultimo impegno contro il Torino: "Nel derby la squadra mi ha fatto una buona impressione. Anzi direi un’ottima impressione.Teniamo sempre presente che non ha coppe internazionali da fare: ciò consente alla squadra di concentrarsi sul campionato, di cui sarà una sicura protagonista. Tuttavia, non so se, alla fine, vincerà questo scudetto, perché dipende da tanti particolari...".