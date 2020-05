Dalla ripresa del campionato al mercato dei giovani, passando per la Juve di Sarri, Ronaldo e la Nazionale di Mancini. Marcello Lippi si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport: "Speriamo non si inventino nulla ora. Sono stati provocati già abbastanza danni, adesso è il momento di ricominciare a giocare; anche perché ci sono risvolti economici importanti. Gli allenatori devono lavorare sulla psicologia dei giocatori, per riattivare in loro agonismo e capacità di focalizzarsi sull'obiettivo. Occhio anche all'aspetto atletico, perché gli esercizi fatti a casa non posso essere considerati troppo allenanti. La differenza la farà l'organizzazione del gioco: chi fa un calcio più fisico e aggressivo farà più fatica".



LA JUVE DI SARRI - "Il gioco ce l'ha eccome. Quando si è interrotta la stagione l'apprendimento si stava per concludere, ma nell'ultima gara contro l'Inter ho visto un'organizzazione tattica che tornerà utile anche alla ripresa. Sarri potrà ripartire da lì. La Lazio non è da sottovalutare però, perché gioca molto bene, è carica per quanto fatto fino allo stop e ha scampato il pericolo dell'annullamento del campionato. In più, ha anche il capocannoniere. Una favorita? Hanno le stesse chance, è una bella sfida".



LE CINQUE SOSTITUZIONI - "In questa situazione d'emergenza mi sembra un'ottima scelta, perché sicuramente ci saranno infortuni in più come succede durante le preparazioni. Quando si tornerà alla normalità però leverei questa regola, cinque cambi mi sembrano troppi e aumenterebbe ancora di più il gap tra grandi e piccole".



RONALDO - "E' un fuoriclasse assoluto anche nel suo modo di allenarsi. Ho allenato tanti campioni come lui, e mi sono reso conto che i più bravi non trascurano mai il lavoro sul campo. Anzi: al contrario, si applicano ancora di più e trascinano il resto del gruppo. Giocare senza pubblico? Sicuramente non è bello, ma non c'erano altre soluzioni per ricominciare. Bisogna andare avanti senza lamentarsi. I tifosi torneranno negli stadi, intanto giochiamo: l'idea di passare un pomeriggio a vedere tre/quattro partite mi sembra una cosa meravigliosa. Le porte chiuse potranno influenzare le partite, sia condizionando il campione che è abituato a giocare con 60mila spettatori, sia il giocatore meno esperto che rischia di allentare la tensione". BUNDESLIGA - "L'ho vista, e ho avuto al conferma che Haaland è un fenomeno. Più in generale, quello tedesco è un campionato di grande qualità. Le squadre, ricominciando prima, stanno prendendo un vantaggio in vista delle coppe, dove arriveranno più allenate. In più stanno avendo anche un vantaggio economico, perché ora gli occhi sono tutti per loro".



IN ITALIA - "Il Governo doveva avere una parte più decisa e presente, anziché fare mille balletti bisognava convocare un tavolo con Figc, Lega, giocatori, medici e commissioni tecniche; così riuniva tutti gli interessati. A costo di stare chiusi per tre ore alla fine si usciva con una soluzione definitiva e condivisa. Così invece hanno fatto incontri separati palleggiandosi protocolli perdendo tempo ad accusarsi a vicenda. Forse giocatori e allenatori avrebbero potuto fare di più, ma la responsabilità è del Governo che avrebbe dovuto gestire meglio la situazione".



L'EUROPEO - "Mancini avrà giocatori con un anno in più d'esperienza, avendo una squadra molto giovane è un vantaggio. Quando ero ct io il campionato aveva il 65% di italiani e il 35% di stranieri, ora il rapporto si è rovesciato. Per questo Mancini è stato bravo a creare un gruppo facendo scelte coraggiose convocando anche chi non aveva ancora debuttato in Serie A. Era un messaggio ai club, come a dire 'Io li convoco, voi fateli giocare'.



MERCATO - "Sarebbe un bel segnale se Juve e Inter si contendessero giovani come Chiesa, Tonali, Castrovilli, Zaniolo, Pellegrini... E' un segnale significativo che innesca un meccanismo virtuolo, sperando che quella percentuale possa cambiare".