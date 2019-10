Marcello Lippi, ct della Cina ed ex allenatore della Juve, ha parlato a Radio Kiss Kiss: “E’ un bel campionato, ci sono tanti gol, anche perché le difese non hanno ancora conquistato la miglior condizione. Il Napoli è pronto per lottare per lo scudetto, non lo è mai stato negli ultimi anni come quest’anno, parlando anche di completezza di rosa e della possibilità di cambiare atteggiamento e uomini. Quest’anno il Napoli ha un po’ tutto e lotterà con Juventus e Inter, due squadre molto forti”.