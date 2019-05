Marcello Lippi è stato tra i protagonisti della cerimonia dell’Hall of Fame del calcio italiano, svoltasi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. L’ex allenatore della Juventus ha commentato il momento dei bianconeri, a partire dalla separazione dal tecnico Massimiliano Allegri: “E' finito un ciclo, per vari motivi, che non conosco. E' stato deciso così e non c'è niente su cui fantasticare. Sostituto? Tutti si chiedono chi sia. Ovviamente è abbastanza difficile da stabilire chi possa essere. Ci sono ancora alcune competizioni non ancora concluse. Vedremo se l'allenatore della Juve uscirà da una di queste,. Se così fosse, allora avremo capito il perché di questo comportamento”.



RONALDO - "Ha disputato una stagione buona, forse non in linea con quelle precedenti. E' uscito dalla Champions mentre nelle ultime tre annate aveva sempre vinto. Ma il calcio italiano è più difficile".



BARZAGLI - "Con il suo ritiro rischiano di non esserci più 2006 in attività. L'unico rimasto sono io con il contratto in Cina. E rimarrebbe anche Buffon. Dispiace veder finire questi grandi calciatori".