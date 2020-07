Juve e Atalanta nel suo passato. Col bianconero è diventato uno dei migliori allenatori nella storia del calcio. Marcello Lippi anticipa i temi di Juve-Atalanta a La Gazzetta dello Sport: "Che partita sarà? Divertente e aperta a qualsiasi risultato. La Juve ha lo scudetto in pugno ma la Dea può salire ancora più in alto in classifica"



CHAMPIONS - "Giocando ogni tre giorni e senza il disturbo della Coppa la Juve è di un altro livello nel campionato di Serie A. In più il calendario programmato dall’Uefa, post Covid-19, consentirà alla squadra bianconera di arrivare in maniera ottimale alla fase finale della Champions. La Juve sta lavorando per portare tutti i suoi giocatori nelle condizioni migliori alla sfida europea. Ad agosto Sarri avrà solo problemi di scelta".



LA JUVE PUO' VINCERE LA CHAMPIONS? - "Certo. Ma la può vincere anche l’Atalanta che ormai ha acquisito una sicurezza nei propri mezzi spaventosa. Quest’anno sarà una Champions diversa quindi ci potrebbe essere una clamorosa sorpresa".



CHI LO ENTUSIASMA - "Bentancur. Sta diventando un campione. Sentiremo parlare a lungo dell’uruguaiano. E mi ha colpito il gol realizzato da Rabiot contro il Milan. Un gesto tecnico da top-player. Un’accelerazione fantastica in mezzo al campo e una conclusione imprendibile. Se il francese trova continuità può diventare una pedina molto importante per la Juve".



GLI ALTRI - "Cuadrado sta crescendo nel ruolo di esterno arretrato. E’ molto migliorato in fase difensiva e non ha perso il gusto di saltare l’uomo in dribbling. Poi, c’è De Ligt che migliora di partita in partita. Ma nessuno aveva dubbi sul suo talento".



DYBALA-RONALDO - "Devo dire che sono rimasto colpito dalla forza morale di Paulo Dybala. Ha resistito a pressioni di ogni tipo, alle voci che lo volevano in partenza. Si è fatto scivolare tutto addosso. Da campione. E ora fa la differenza. La coppia Dybala-Ronaldo è fantastica".