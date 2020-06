1









Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus, ha parlato della corsa Scudetto tra bianconeri e Lazio a Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole: "Credo che a decidere saranno l'organizzazione di gioco e l'equilibrio. Come è sempre stato. Fisicamente tutte recupereranno la condizione. La Lazio ha sofferto il ritorno in campo dopo tanti mesi, ha pagato lo scotto dell'esordio. Ci poteva stare. Recupererà, fisicamente, in fondo nel primo tempo non sembrava certo alla deriva. Riappropriandosi dell'organizzazione ritroverà l'equilibrio necessario. Grazie all'equilibrio la qualità dei singoli emergerà. Parlo in generale, di tutte le squadre, non di una in particolare. Però la chiave sarà questa".