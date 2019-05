L'ex ct della Nazionale Marcello Lippi è stato protagonista dell'evento organizzato da Special team legends e Figc a Milano. A margine della manifestazione, il tecnico vincitore dell’ultima Champions League della Juventus ha parlato dei bianconeri, a partire dalla separazione con Massimiliano Allegri. Queste le sue parole: “Le separazioni sono sempre giuste, soprattutto se a deciderle sono marito e moglie, cioè tutti e due insieme. Mi sembra che quella tra la Juve e Allegri sia stata fatta nel migliore dei modi. Non lo so. Ieri ho detto che mi sembra strano che la Juve lasci andare un allenatore senza averne già uno. Rischia di non avere un tecnico per 15-20 giorni, e allora viene un pensiero: ci sono ancora competizioni che devono finire, forse uscirà da quelle competizioni. Sarri? Forse uscirà da quelle competizioni".