Davide Lippi, procuratore e figlio del grande allenatore Marcello, è stato interpellato da Radio Kiss Kiss in merito al futuro del padre. Queste le parole di Davide: "Papà direttore tecnico del Napoli? È un ruolo che non gli dispiacerebbe. Se dovesse arrivare una telefonata, la valuteremmo. Ma per il momento non so nulla di questa possibilità e fino ad oggi non c’è stato alcun contatto". Marcello Lippi, ultimo allenatore a vincere la Champions League con la Juventus, recentemente è stato anche accostato al medesimo ruolo in ottica Nazionale azzurra.