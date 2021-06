Marcello Lippi, ex ct della Nazionale e tecnico della Juventus, ha rilasciato un’intervista all’AGI. Di seguito un passaggio in cui ha ricordato la cavalcata del Mondiale del 2006: “Avevo calciatori come Buffon, Del Piero, Totti... Ma non si vince solo perché si hanno fenomeni. Assolutamente. Non ho vinto solo perché avevo giocatori bravi ma perché avevo grandi uomini che hanno avuto voglia di mettere in pratica tutte le qualità possedute e di porle al servizio della squadra. E la Nazionale di Mancini sembra proprio che voglia fare altrettanto".