Marcello Lippi, ex ct dell'Italia campione del Mondo ed ex allenatore della Juventus, ha parlato al Corriere dello Sport: "Mi fa piacere. La Nazionale per me, e non solo per me, ha un valore straordinario. Vicino al mio record di risultati utili consecutivi? Stiamo finendo gli aggettivi. Di questa squadra e del suo allenatore è stato detto tutto quello che di positivo c’è da dire, in un percorso di ricostruzione".



DUE ANNI - «In crescendo. Ecco, c’è una cosa che a me dispiace non sia potuta accadere la scorsa primavera a questa Nazionale, quando tutti i programmi saltarono per via della pandemia. Credo che a Mancini e ai suoi avrebbe fatto non bene, ma benissimo poter giocare quelle due amichevoli impegnative e prestigiose che erano in calendario a fine marzo 2020, a Wembley contro l’Inghilterra (il 27-3) e poi subito dopo contro la Germania a Norimberga (il 31-3). Lo dico per esperienza diretta. Come voi nel 2006? Eravamo arrivati in fondo alle qualificazioni in modo brillante. E ci siamo detti: bene, adesso dobbiamo capire quanto valiamo contro grandi avversarie. Per questo chiesi alla Federazione di organizzare tre match: contro gli olandesi, i tedeschi e contro il Brasile. Nell’ultimo caso non se ne fece di niente per motivi di budget. Ma vincemmo ad Amsterdam a novembre 2005 contro una squadra che non perdeva da un anno e mezzo, poi a marzo 2006 battemmo 4-1 la Germania a Firenze. Li capimmo che avremmo potuto battere chiunque. Che servono a chiudere il cerchio. A dare ancora più autostima. Però è un fatto che la Nazionale di Mancini stia confermando di volta in volta le proprie qualità. Che sono qualità importanti. Si capisce bene la forza di un gruppo sano, giovane, che esalta chiunque viene chiamato a giocare. Chi entra sa quel che deve fare».



MENO SPETTACOLARE - «Qualche volta si gioca bene, altre un po’ meno, altre benissimo. Questo è un periodo molto particolare. Forse l’Italia non è stata brillante ma può succedere. Cosa mi piace? Il fatto che vince sempre! Ripeto: riesce a vincere tante partite. E guardi che non è una semplificazione. Ma una qualità fondamentale».



BEL GIOCO? - «Io le voglio raccontare un aneddoto. Riguarda la mia carriera di giovane allenatore, una trentina di anni fa. Ero al Cesena dove con me lavorava una straordinaria figura, Emilio Bonci, detto Miglin, una vera sagoma. Un giorno io e Emilio, che era balbuziente e parlava praticamente solo romagnolo, stavamo ragionado di allenatori bravi. E lui mi fa: “Mi ricordo quello che raccontava di quanto avesse giocato bene la sua squadra. Tiri, pali, salvataggi sulla linea avversaria. E io: Sì, ma cosa avete fatto? Abbiamo perso. E un’altra volta la stessa musica: Che grande partita, la nostra! Si è giocato a una porta, colpito una traversa, un rigore negato.... E ancora io: Sì, sì, ma cosa avete fatto? Abbiamo perso. Così gli dissi: Amico mio, a giocar bene e perdere son tutti bravi». Capito la lezione di Miglin?»



DIFESA - «E questo dice la nostra storia azzurra. La si può declinare in tanti modi, ma tutte le grandi squadre italiane hanno saputo ottenere i risultati più importanti partendo da una buona difesa. Insomma, saper difendere per noi è fondamentale».