Inter e Juventus infiammano inevitabilmente il dibattito a pochi giorni dalla supersfida che le vedrà contrapposte domenica sera a San Siro. I principali quotidiani sportivi parlano delle due squadre, e non solo per quanto riguarda gli aspetti di campo. Per quanto riguarda il club nerazzurro, infatti, il Corriere dello Sport scrive in prima pagina "Inter in vendita: 'La stabilità verrà garantita'" mentre Tuttosport titola "Zhang può cedere il 40%". Lo stesso giornale torinese però apre con il derby d'Italia: "Marcello Lippi: il derby dei miei figli" con le foto di Conte e Pirlo, che Lippi ha allenato quando giocavano.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Inter-Juve me la Mancio": intervista al c.t. della Nazionale azzurra Roberto Mancini.