Marcello Lippi, ex ct della nazionale e allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni di soccermagazine, dicendo la sua sulla corsa scudetto tra Juventus, Inter e Lazio: "Chi può contrastare la Juventus nei prossimi anni? Penso Inter e Lazio, le attuali due che a parer mio hanno del potenziale. Le squadre attuali, insomma". La Lega Serie A e le varie società stanno ancora discutendo su come terminare l'attuale stagione. Al vaglio diverse proposte, si proverà in ogni caso a terminare il campionato in tutti i modi possibili.