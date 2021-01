1









Marcello Lippi ha parlato anche di Ronaldo e del suo CR7 alla Juve. Di chi si tratta? Nell'intervista a Tuttosport spiega: «Il mio Ronaldo? Uh, domanda spinosa. Devo dire che la forza delle mie squadre, parlo delle mie Juventus, lasciando stare per un attimo la Nazionale, è sempre stata l’unità del gruppo, la compattezza morale. Tuttavia nella mia carriera ho avuto la fortuna di allenare gente come Del Piero, Zidane, Inzaghi, Nedved, Vialli... che forse non hanno i numeri di Ronaldo, ma sono stati giocatori determinanti e fenomenali. Poi alla Juventus me li cambiavano ogni anno! (ride). Per carità, me ne toglievano uno forte e ne inserivano uno forte, non mi potevo lamentare. Ma siccome io ho sempre pensato il gioco partendo dalle caratteristiche degli attaccanti, spesso mi ritrovavo a ristudiare la tattica. All’inizio avevo Vialli, Ravanelli e Del Piero, forti fisicamente e con loro agivamo in pressing altissimo, a volte perfino sul portiere, una squadra corta e aggressiva. Poi era arrivato Zidane e, in pratica, non servivano schemi, perché quelli li inventava lui (ride). Poi arrivò Boksic e lui andava servito subito. Insomma ogni anno vendevano, compravano e io cambiavo».