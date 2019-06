Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus, ha parlato anche del rapporto con Luciano Moggi sulle pagine di Tuttosport: "Il dirigente più competente? Come faccio a non dire Luciano Moggi? Al di là degli errori che può aver commesso, ha una conoscenza di calcio infinita. Poi naturalmente Giraudo, Galliani, un altro di grandissime qualità". Poi, sull'acquisto di Matthijs de Ligt per i bianconeri: "Lo trovo veramente forte, è un armadio con una grande saggezza, è uno che ti regala equilibrio, fortissimo tecnicamente e capace anche di far goal. E’ vero, da Nesta a Baresi, da Maldini a Ferrara, da Cannavaro a Materazzi, di difensori eccezionali ne ho visti tanti. Ma mai uno così in rapporto all’età. La Juve con De Ligt farebbe un ulteriore, importantissimo, salto di qualità".