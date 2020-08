L'ex tecnico della Juve e della Nazionale italiana Marcello Lippi parla a La Gazzetta dello Sport delle semifinale di Champions League. Il Bayern è tra le favorite, se non la favorita assoluta: "Lewandowski non è solo prezioso per le reti che realizza ma perché con i suoi movimenti manda in gol tutti - dice -. Nel Bayern c’è un giocatore che mi fa impazzire…Chi? Davies. Fa tutta la fascia, salta l’uomo da fermo, è bravo nell’arrivare sul fondo e mettere la palla dietro. Mi fa morire".



LIPSIA - "Il Lipsia è un progetto calcistico che merita di essere studiato. Ha scalato velocemente le gerarchie, questo vuol dire che ci sono idee e programmazione. Il Lipsia non ha tante stelle ma nessuno si illuda che paghi, psicologicamente, il fatto di affrontare il Psg. Chi vive in una favola si sente quasi invincibile".



LIONE - "I francesi hanno fatto un’abbuffata di autostima vincendo le ultime due gare. Diciamoci la verità, un po’ tutti eravamo titubanti sulla Juve. C’era la sensazione che non tutto funzionasse a meraviglia in casa bianconera. E purtroppo il campo ha confermato quello che temevamo. Ma battere il City è qualcosa di incredibile. Giocatori? Quattro o cinque sono veramente forti. Sinceramente non pensavo che Depay fosse così decisivo. È un giocatore di statura internazionale. E Dembélé come è entrato ha spaccato la partita. Rispetto al Lipsia il Lione ha qualche individualità importante in più.​



GUARDIOLA - "Non capisco perché il tecnico spagnolo abbia voluto rivoluzionare la squadra. Perché abbia proposto, a esempio, la difesa a tre. E’ sembrato quasi che Guardiola fosse preoccupato di qualcosa. Mah, è un mistero. Il City è stata la grande sorpresa in negativo".





PSG - "Il club francese è pronto a vincere la Champions. Da anni sta facendo grandi investimenti per centrare questo obiettivo. Poi, devo ammettere di aver rivalutato una stella del club parigino. Neymar? Devo ammettere che quando lo paragonavano a Messi o a Cristiano Ronaldo non ero d’accordo. Lo consideravo bravissimo ma non a quei livelli. Invece ora sta giocando da fenomeno vero. Da Pallone d’oro. Sul primo dribbling salta sempre l’uomo. Nelle ultime gare di Champions l’ho anche visto tornare indietro per contrastare gli avversari. Straordinario".



MBAPPE - "Un altro genio del calcio. Quando strappa in velocità nessuno può fermarlo. E come i veri campioni fa la differenza. E’ stato lui a mettere in difficoltà vera l’Atalanta. Attenti, però, il Psg non è soltanto Neymar e Mbappé. E’ forte in tutti i reparti. E ha grandi alternative. Credo, a esempio, che il nostro Verratti, (se ci sarà, ha avuto dei problemi fisici), farà fatica a trovare spazio nell’11 di partenza ma potrebbe essere utile in corso d’opera".