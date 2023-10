Gazzetta ricorda l’abbraccio trae Massimiliano: «Una serata meravigliosa - ha raccontato il tecnico -, che per me è partita già nel pomeriggio con l’incontro con chi ha fatto la storia della Juventus. Marcello è sempre stato un punto di riferimento, come Trapattoni o Capello. Abbracciarlo è stato emozionante, come ritrovare tanti miei ex calciatori che mi hanno regalato tante vittorie. Chi mi sarebbe piaciuto allenare? Ne dico due, Platini e Zidane: straordinari. Però ho avuto la fortuna di allenare tantissimi giocatori forti alla Juventus. Io sono orgoglioso di far parte della famiglia Juve e ho ancora tanta voglia di dare, poi quando avrò finito di allenare farò i conti… Quando si lavora alla Juve il bello è avere pressione e responsabilità: in un grande club ci vuole perché ti stimola a fare bene. Stiamo lavorando con una squadra nuova e giovane, che avrà un futuro importante».