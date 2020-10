Marcello Lippi, a Radio Sportiva, ha parlato del suo futuro: "Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore. E' giusto così, basta. Magari potrei essere utile in altri ruoli, vediamo. Ma fino a primavera niente. Juve? La Dinamo è prima nel suo campionato ma con la Juve ha giocato con paura e timore reverenziale, non si è mai avvicinata alla porta. La Juve ha giocato un discreto calcio nonostante l'assenza dei suoi migliori giocatori. Dybala? Se sta bene fisicamente è imprescindibile. Per la Champions ci vogliono 3 o 4 giocatori di alto livello".