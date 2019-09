In una lunga intervista rilascia a Il Giornale, Marcello Lippi ha affrontato alcuni temi di stringente attualità tra i quali la Juventus: “La Juve è sempre davanti perché a due giocatori di grande cifra tecnica per ogni ruolo. I bianconeri sono in quel ristretto gruppo di squadre che possono vincere la Champions. Sarà importante avere gli uomini migliori in salute nella fase decisiva della stagione.” Su Paratici e gli esuberi: “I calciatori hanno capito che per continuare a vincere dovranno accettare la nuova realtà, ovvero, giocare meno partite pur di restare in un gruppo fortissimo”. Sul migliore acquisto: “De Ligt per età, qualità e prezzo. Ora la Juve ha il compito di inserirlo con i giusti tempi ma l’infortunio di Chiellini accelera inevitabilmente le cose”.