L'ex CT della Nazionale Marcelloha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla Juventus ed in particolare sul tecnico Thiago Motta dopo la sconfitta rimediata ieri sera a Torino contro l'Empoli costata ai bianconeri l'eliminazione dalla Coppa Italia."Mi aspettavo di più da Motta dal punto di vista caratteriale. Sia chiaro, non è una critica assoluta, sta facendo il suo lavoro ed è un ottimo allenatore. Però la panchina della Juve è come la maglia: pesa di più".