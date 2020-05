Marcello Lippi, ex allenatore della Juve ed ex ct della nazionale, ha parlato dell'ipotesi playoff, sempre più concreta qualora ci fossero nuovi contagi in Serie A, e della ripresa del campionato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione Radio Goal: "Sono sempre contrario ai play off, spero che si possano disputare tutte le partite. Cinque cambi? Sono favorevole anche se le squadre importanti saranno sicuramente avvantaggiate. Siamo dinnanzi tuttavia ad una situazione emergenziale ed è giusto che gli allenatori abbiano la possibilità di cambiare più calciatori".