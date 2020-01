A Gr Parlamento, Marcello Lippi ha analizzato la sconfitta della Juventus: "Ieri contro il Napoli non c’è stato l’approccio mentale giusto alla partita. Forse per il fatto di aver visto Inter e Lazio pareggiare, magari hanno pensato che, visto il momento non brillantissimo della squadra di Gattuso, avrebbero risolto la partita grazie ai campioni. Il Napoli invece è stato concentratissimo ed ha giocato la gara perfetta. Sono certo che Rino inciderà tantissimo".