L'ex ct della Nazionale e allenatore della Juve Marcello Lippi parla a Sky Sport: "Come passo le giornate? Come le passano tutti, con grande attenzione a rispettare le restrizioni, sperando che inizino ad arrivare risultati, poi voi ci date una grande mano, ci rivediamo tutte le partite, non solo Juve e Italia ma di tutti i grandi campioni italiani che sono di grande incoraggiamento per questa partita così difficile".



CINA - "Lì è stata affrontata con grande rigore, soprattutto a Wuhan che è stata isolata, 60 milioni di persone. E' stata vinta sotto il profilo della battaglia contro il virus. Hanno riaperto la città, ristoranti, alberghi. Non hanno più contagi ma tutti quelli che tornano dal mondo hanno trovati circa 500 contagi e li hanno messi tutti in quarantena, l'unico problema arriva da quelli che vengono da fuori".



SQUADRE - "Il rapporto con la squadra è importante. Fermo restando la competenza di tutti, quelli che riescono a ottenere risultati maggiori sono quelli che riescono letteralmente ad entrare nella testa dei propri giocatori. Non mi è mai interessato né il fratello maggiore nè il padre. Ho sempre voluto essere una guida e dare la sensazione di poter raggiungere i risultati. Ai grandi leader ho anche chiesto di aiutarmi per risolvere dei problemi, quando hai grandi allenatori e grandi uomini e giusto coinvolgerli". MONTERO - Arriva un messaggio di Montero: "Persona straordinaria - dice di lui Lippi -, grande campione e uomo amato da tutti i compagni. Ho avuto la fortuna di avere grandi uomini. A volte la natura regala alla natura grandi qualità ma loro non fanno niente per farle fruttare. I leader non li decidono gli allenatori o i direttori, nascono nella quotidianità dei rapporti, l'allenatore deve far sentire tutti importanti".



FINALE - "C'era in tutti la convinzione che fosse l'anno giusto. Nel '98 ci aveva battuto ai rigori, nel 2000 al Golden Gol. Contrariamente a cosa pensa la gente, prima di una finale di Coppa del Mondo non si dice nulla di particolare alla squadra. Durante le sei partite precedenti si crea una sensazione di forza. Allenare ancora l'Italia ho già dato. In termini entusiastici come in questo caso, meno come in Sud Africa, la terza volta sarebbe troppo. Non ho più intenzione di allenare, specialmente i club. Magari tra qualche mese se non ho voglia di far niente, se capita una Nazionale non lontana come la Cina ci penserei. Chiamate ce ne sono già stata ma è capitata anche questa cosa, pensiamo a finirla il prima possibile, che smetta, questo virus, di ammazzare le persone. Facciamo passare l'estate e vediamo".



