Marcello Lippi ha parlato ai microfoni del quotidiano Il Giorno. Argomento? Juve, Conte e lotta scudetto: "Conte? Arrivò all'Inter Giovanni Trapattoni - le sue parole - era un simbolo della juventinità e poi era cresciuto nel Milan. Ha vinto tutto con la Juve, continuò a farlo in nerazzurro, lo fece pure altrove. Così come Conte: ha vinto in Italia e in Inghilterra, è un grande tecnico ed è una scelta azzeccata per l'Inter". Per lo scudetto? Lippi non ha dubbi: "La Juve resta la favorita per lo scudetto, sicuramente. Ai bianconeri auguro di fare strada, la più lunga possibile, anche in Champions così da coronare un sogno grande".